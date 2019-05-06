В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 7 мая

Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на вторник, 7 мая, из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Согласно прогнозам, днём в столице будет переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +24...+26 °C. 6 мая в Московском регионе также действует «жёлтый» уровень опасности. Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT, какой погоды ждать москвичам во второй половине майских праздников.