В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 7 мая

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Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на вторник, 7 мая, из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 7 мая
  • РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, днём в столице будет переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +24...+26 °C.

6 мая в Московском регионе также действует «жёлтый» уровень опасности.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT, какой погоды ждать москвичам во второй половине майских праздников.

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