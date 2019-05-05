Синоптики рассказали о погоде на конец майских праздников в Москве

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Анна Лушникова
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT рассказал, какой погоды ждать москвичам во второй половине майских праздников.
Синоптики рассказали о погоде на конец майских праздников в Москве
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В Центральную Россию и среднюю полосу к нам идёт летнее тепло, и мы открываем сезон ливней и гроз. Что касается сегодняшнего дня, с запада надвигается атлантический циклон — и столбики термометров в столичном регионе дотянутся до 20-градусной отметки как минимум. Сегодняшний день — первый с летним теплом, для мая нормальная температура +18,4 °С. Дальше — больше: следующая неделя пройдёт под знаком тепла, в понедельник будет много солнца, обойдётся без осадков и в ночные часы температура не опустится ниже +11…+14 °С», — сказал он.

Синоптик отметил, что днём в понедельник, 6 мая, можно рассчитывать на солнце и приток дополнительного южного тепла.

«Температура будет +22…+25 °С в Москве. Это уже показатели июля. Ближе к вечеру вторника в работу включаются циклонические вихри, поэтому практически в ежедневном порядке будут идти скоротечные, но очень интенсивные ливни. Температура в среднем так и будет колебаться от +9 до +14 °С. Днём можно смело рассчитывать на +20…+24 °С. Сильные дожди ожидаются 8 мая, перед Днём Победы. То есть в целом будет тепло, влажно, тёплая и душная погода с интенсивными ливнями и небольшими перерывами», — заключил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве 6 и 7 мая ожидается июльская жара.

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