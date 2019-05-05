Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

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В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12—17 м/с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра с порывами до 12—17 м/с. Гроза начнётся местами около 16:00 и может продлиться до конца дня», — указано в сообщении.

Жителям столицы рекомендовали не укрываться от стихии под слабо укреплёнными конструкциями и не парковать автомобили под деревьями. Также москвичей призвали переждать грозу в помещении.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT, какой погоды ждать москвичам во второй половине майских праздников.

Также ФАН передавало, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 9 мая.

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