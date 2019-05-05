Обстрелы Израиля из Газы не помешали подготовке Евровидения
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на израильскую телерадиокомпанию «Кан», которая организовывает конкурс в Тель-Авиве.
«В соответствии с указаниями командования службы тыла все мероприятия музыкального конкурса «Евровидение» продолжатся по плану, без изменений», — заявили организаторы.
Отмечается, что подготовка проходит в обычном режиме. При этом участники конкурса, в том числе российский певец Сергей Лазарев, продолжают репетиции в «Экспо-центре» согласно расписанию.
Ранее Лазарев в беседе с Пятым каналом рассказал, что ему пришлось сдать кровь на анализ перед участием в международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле.