Обстрелы Израиля из Газы не помешали подготовке Евровидения

Обстрелы юга Израиля со стороны сектора Газа не повлияли на график подготовки музыкального конкурса «Евровидение-2019», который пройдёт в Тель-Авиве.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на израильскую телерадиокомпанию «Кан», которая организовывает конкурс в Тель-Авиве.

«В соответствии с указаниями командования службы тыла все мероприятия музыкального конкурса «Евровидение» продолжатся по плану, без изменений», — заявили организаторы.

Отмечается, что подготовка проходит в обычном режиме. При этом участники конкурса, в том числе российский певец Сергей Лазарев, продолжают репетиции в «Экспо-центре» согласно расписанию.

Ранее Лазарев в беседе с Пятым каналом рассказал, что ему пришлось сдать кровь на анализ перед участием в международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле.