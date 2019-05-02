Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением-2019

Певец Сергей Лазарев в беседе с Пятым каналом рассказал, что ему пришлось сдать кровь на анализ перед участием в международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле.

По словам исполнителя, таким образом организаторы хотят выяснить, сколько национальностей «спрятано» в генах каждого из участников.

«Мы подписывали бумагу, что это может быть обнародовано. Но мне самому интересно, сколько во мне национальностей. Я думаю, это сделано, чтобы показать, что все мы едины», — сказал Лазарев.

Евровидение пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представит Сергей Лазарев с песней Scream.

По словам Лазарева, песня Scream сильно отличается от композиций других участников. Кроме того, он пообещал, что его выступление на конкурсе будет очень эмоциональным.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с телеканалом «360» оценил песню.