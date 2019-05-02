Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением-2019
- РИА Новости
По словам исполнителя, таким образом организаторы хотят выяснить, сколько национальностей «спрятано» в генах каждого из участников.
«Мы подписывали бумагу, что это может быть обнародовано. Но мне самому интересно, сколько во мне национальностей. Я думаю, это сделано, чтобы показать, что все мы едины», — сказал Лазарев.
Евровидение пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представит Сергей Лазарев с песней Scream.
По словам Лазарева, песня Scream сильно отличается от композиций других участников. Кроме того, он пообещал, что его выступление на конкурсе будет очень эмоциональным.
Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с телеканалом «360» оценил песню.