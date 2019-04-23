Лазарев рассказал о готовящемся для Евровидения выступлении

Короткая ссылка
Певец Сергей Лазарев в беседе с РИА Новости рассказал о номере, с которым он представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле. По его словам, выступление будет очень эмоциональным.
Лазарев рассказал о готовящемся для Евровидения выступлении
  • © PR НТВ

«Это будет очень интересный номер, очень эмоциональный. Он построен в том числе на моих актёрских способностях», — пояснил артист.

По словам Лазарева, его песня Scream сильно отличается от композиций других участников.

«Она просто по жанру совершенно другая... Scream вокально очень сложная, для вокалиста в ней огромнейший диапазон. Я надеюсь, что члены жюри это тоже отметят», — заключил он.

Лазарев выступит на Евровидении с песней Scream. 

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с телеканалом «360» оценил композицию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить