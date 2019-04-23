Лазарев рассказал о готовящемся для Евровидения выступлении
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«Это будет очень интересный номер, очень эмоциональный. Он построен в том числе на моих актёрских способностях», — пояснил артист.
По словам Лазарева, его песня Scream сильно отличается от композиций других участников.
«Она просто по жанру совершенно другая... Scream вокально очень сложная, для вокалиста в ней огромнейший диапазон. Я надеюсь, что члены жюри это тоже отметят», — заключил он.
Лазарев выступит на Евровидении с песней Scream.
Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с телеканалом «360» оценил композицию.