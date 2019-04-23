Лазарев рассказал о готовящемся для Евровидения выступлении

Певец Сергей Лазарев в беседе с РИА Новости рассказал о номере, с которым он представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле. По его словам, выступление будет очень эмоциональным.

«Это будет очень интересный номер, очень эмоциональный. Он построен в том числе на моих актёрских способностях», — пояснил артист.

По словам Лазарева, его песня Scream сильно отличается от композиций других участников.

«Она просто по жанру совершенно другая... Scream вокально очень сложная, для вокалиста в ней огромнейший диапазон. Я надеюсь, что члены жюри это тоже отметят», — заключил он.

Лазарев выступит на Евровидении с песней Scream.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с телеканалом «360» оценил композицию.