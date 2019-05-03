Петербургский планетарий начнёт проводить бесплатные семинары в уличном лектории с 11 мая

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Планетарий №1 на Обводном канале в Санкт-Петербурге начнёт проводить бесплатные семинары в уличном лектории с 11 мая, сообщает Newinform.
Петербургский планетарий начнёт проводить бесплатные семинары в уличном лектории с 11 мая
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Посетители узнают о науке и космосе, высоких технологиях и технике, искусстве и архитектуре.

Организаторы намерены провести несколько десятков лекций и семинаров совместно с экспертами, журналистами, преподавателями, художниками и учёными.

Для участия требуется предварительная регистрация, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее стало известно, что Музей космонавтики может быть создан в Екатеринбурге.

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