Петербургский планетарий начнёт проводить бесплатные семинары в уличном лектории с 11 мая
- @planetarium.one
Посетители узнают о науке и космосе, высоких технологиях и технике, искусстве и архитектуре.
Организаторы намерены провести несколько десятков лекций и семинаров совместно с экспертами, журналистами, преподавателями, художниками и учёными.
Для участия требуется предварительная регистрация, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее стало известно, что Музей космонавтики может быть создан в Екатеринбурге.