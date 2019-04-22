Музей космонавтики может появиться в Екатеринбурге

Музей космонавтики может быть создан в Екатеринбурге, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Такую возможность обсудили на встрече главы города Александра Высокинского с космонавтом Сергеем Прокопьевым.

«Команда Сергея Прокопьева на встрече озвучила предложение по созданию в уральской столице музея космоса. Александр Высокинский эту идею поддержал и предложил проработать несколько вариантов для размещения музея», — рассказали в пресс-службе.

Со своей стороны, директор екатеринбургского планетария Александр Изгагин заявил, что в этом году «Роскосмос» обещал передать скафандр Прокопьева и его кресло из космического корабля.

Также в Екатеринбург намерены привезти спускаемый аппарат, в котором Прокопьев вернулся из космоса.

«В экспозиции будут представлены различные модели ракет-носителей, а также интерактивные экспонаты, позволяющие познать законы физики, механики», — добавил Изгагин.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ за год посетили более 1 млн человек.