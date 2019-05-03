Леонид Агутин рассказал о своём деде-фронтовике

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Музыкант Леонид Агутин в беседе с Пятым каналом рассказал о своём деде-фронтовике Леониде Школьникове.
Леонид Агутин рассказал о своём деде-фронтовике
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Наверное, было очень страшно, по-настоящему страшно. Мой дед не вернулся с войны, он погиб. И когда моей бабушке пришла похоронка, она поседела в течение двух дней», — заявил он.

Агутин отметил, что, по словам матери, имя Леонид ему дали в честь деда, и тогда его бабушка будто снова начала жить.

«Потому что мы похожи», — добавил он.

Как отметил Агутин, он всегда помнит и всегда будет гордиться своим дедом.

Ранее певец Владимир Пресняков рассказал о своём деде-фронтовике Петре Преснякове.

«Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге начались показы короткометражных фильмов о победе в Великой Отечественной войне.

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