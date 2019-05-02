В Москве 2 мая ожидается до +14 °С
В Москве в четверг, 2 мая, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит +12...+14 °С.
Днём будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки.
Ветер южный, 5—10 м/c.
Ранее синоптики заявили, что в столице к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С.
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