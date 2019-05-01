В усадьбе «Кусково» отреставрируют здание кухонного флигеля графов Шереметевых
- РИА Новости
Постройка датируется второй половиной XVIII века. Она входит в архитектурный ансамбль, являющийся объектом культурного наследия федерального значения.
Во флигеле находились русская и французская кухни, скатертная и хлебная, кондитерская, кофейная. Здание строили в едином со всем ансамблем стиле, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.