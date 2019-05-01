Сухоруков рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием

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Актёр Виктор Сухоруков в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием в Театре имени Моссовета.
Сухоруков рассказал о причинах отмены спектаклей с его участием
  • РИА Новости

«Я просто на больничном сижу, выздоравливаю: физкультура, мази. 4 апреля у меня вывих произошёл во время спектакля», — заявил он.

По его словам, спектакли отменены, поскольку нет второго состава.

Как отметил Сухоруков, он просил руководство вводить других актёров, чтобы публика не возвращала билеты, но «так получилось».

«У меня идёт всё замечательно, идёт всё на поправку», — добавил он.

Ранее в Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова.

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