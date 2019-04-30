Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице
«Ждём иск!! Интересно на него посмотреть», — написала Крапивина в комментарии под своим постом в Instagram.
Ранее стало известно, что концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Организаторы оказались недовольны тем, что исполнительница якобы нарушила график турне, в связи с чем им пришлось переплатить за аренду концертных площадок и автомобилей.
В свою очередь, представитель певицы Дарья Бурлакова заявила, что ничего не знает об иске.