Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице

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Нателла Крапивина, продюсер исполнительницы Светланы Лободы, отреагировала на сообщения, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на певицу.

«Ждём иск!! Интересно на него посмотреть», — написала Крапивина в комментарии под своим постом в Instagram.

Ранее стало известно, что концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.

Организаторы оказались недовольны тем, что исполнительница якобы нарушила график турне, в связи с чем им пришлось переплатить за аренду концертных площадок и автомобилей.

В свою очередь, представитель певицы Дарья Бурлакова заявила, что ничего не знает об иске.

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