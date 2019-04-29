Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

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Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов. Об этом сообщил руководитель организации Максим Берин.
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, организаторы недовольны тем, что артистка нарушила график турне, в связи с чем им пришлось переплатить за аренду концертных площадок и автомобилей.

При этом Берин отказался назвать сумму, которую требуют от Лободы за «причинение вреда деловой репутации и финансовые потери».

В свою очередь, представитель певицы Дарья Бурлакова заявила, что ничего не знает об иске.

Berin Art Management, основанное в 2003 году в Германии, является одним из ведущих европейских концертных агентств.

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