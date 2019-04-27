Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на японском Хоккайдо
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на японском острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 100 км. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как отмечается, толчки были зафиксированы в 50 км к северо-востоку от уезда Сидзунай.
22 апреля землетрясение магнитудой 5,4 произошло рядом с островом Хонсю.
23 апреля сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тибете.
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