Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на японском Хоккайдо

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на японском острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 100 км. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

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Как отмечается, толчки были зафиксированы в 50 км к северо-востоку от уезда Сидзунай. 22 апреля землетрясение магнитудой 5,4 произошло рядом с островом Хонсю. 23 апреля сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тибете.