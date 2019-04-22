У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Японии рядом с островом Хонсю. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

globallookpress.com

© Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Как отмечается, подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км в 168 км на восток от города Хатинохе. Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Филиппинах.