У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Японии рядом с островом Хонсю. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
- globallookpress.com
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
Как отмечается, подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км в 168 км на восток от города Хатинохе.
Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Филиппинах.
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