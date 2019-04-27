Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

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Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

При этом отмечается, что 1 и 2 мая осадков в Московском регионе не будет.

По словам Варакина, самая холодная ночь ожидается с 30 апреля на 1 мая, причём на востоке и северо-востоке области возможны даже заморозки до 0...-2 °С в предрассветные часы.

В центре Москвы минусовых температур не будет — столбик термометра останется на отметке +1...-3 °С.

«1 мая у нас будет погода как раз соответствовать концу апреля, даже не 1 мая, потому что у нас уже 30 апреля, согласно наблюдениям за 140 лет, среднесуточная температура должна быть +10 °С. Поэтому у нас максимальная температура в Москве не поднимется выше +11...+13 °С, по Подмосковью — +10...+14 °С», — пояснил синоптик.

Самые тёплые дни, по словам специалиста, будут 3 и 4 мая. Воздух в Москве прогреется до +13...+16 °С.

Ранее жителей Московской области предупредили о грозе и сильном ветре до 17 м/с в ближайшие часы с сохранением до ночи воскресенья, 28 апреля.

23 апреля издание karelinform.ru сообщало, что в Петрозаводске обновлён исторический температурный рекорд за последние 72 года — столбики термометров поднялись до отметки +18,6 °С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1947 году с показателем +17,6 °С.

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