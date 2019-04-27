В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер

Жителей Московской области предупредили о грозе и сильном ветре до 17 м/с в ближайшие часы с сохранением до ночи воскресенья. Граждан призвали внимательно отнестись к вопросам безопасности.

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Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МЧС. «Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-два часа с сохранением вечером и ночью местами по Московской области ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе до 17 м/с», — отметили в ведомстве. Ранее в Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 28 апреля.