В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер
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Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МЧС.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-два часа с сохранением вечером и ночью местами по Московской области ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе до 17 м/с», — отметили в ведомстве.
Ранее в Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 28 апреля.