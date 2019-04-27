Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» Ержана Максима в разговоре с kp.ru оценила ситуацию с конкурсом.

«Конечно, мы всё отслеживаем и читаем. Но сразу хочу сказать, что комментировать результаты не хотим. Это голосование уже прошло, нагнетать обстановку мы не хотели бы», — сказала Гульмира Алибек.

По её словам, сын расстроился, что не победил.

«Ержан расстроился, что не выиграл, что недотянул немного во время «Адажио». Теперь уже ничего не поделать», — сказала она.

Известный продюсер Иосиф Пригожин также прокомментировал в разговоре с ФАН результаты конкурса.

«Конкурсы не только всегда вызывают у людей бурную реакцию, но и могут погубить любого талантливого человека. Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей. Знаю примеры, когда люди, заслуживающие первого места, получали второе», — сказал Пригожин.

Ранее стало известно, что Первый канал проведёт проверку результатов финала конкурса «Голос. Дети», в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.