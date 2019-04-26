Гафт назвал Быстрицкую настоящей звездой

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Народный артист РСФСР Валентин Гафт выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Элины Быстрицкой.
Гафт назвал Быстрицкую настоящей звездой
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Я могу сказать, что зрителей она всех покорила своими ролями, особенно в «Тихом Доне» она замечательно играла. Она была очень мощным общественным деятелем», — цитирует Гафта сайт «Москва 24».

Актёр назвал Быстрицкую настоящей звездой, очень требовательным человеком.

Со своей стороны, заслуженный артист РФ Борис Смолкин выразил мнение, что смерть Быстрицкой — большая потеря.

«Я с раннего детства помню все фильмы, в которых она снималась. Я видел её неоднократно в театре. Это огромная потеря», — цитирует артиста Пятый канал.

Ранее актёр Владимир Носик назвал большой потерей смерть Быстрицкой.

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