Гафт назвал Быстрицкую настоящей звездой
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- РИА Новости
«Я могу сказать, что зрителей она всех покорила своими ролями, особенно в «Тихом Доне» она замечательно играла. Она была очень мощным общественным деятелем», — цитирует Гафта сайт «Москва 24».
Актёр назвал Быстрицкую настоящей звездой, очень требовательным человеком.
Со своей стороны, заслуженный артист РФ Борис Смолкин выразил мнение, что смерть Быстрицкой — большая потеря.
«Я с раннего детства помню все фильмы, в которых она снималась. Я видел её неоднократно в театре. Это огромная потеря», — цитирует артиста Пятый канал.
Ранее актёр Владимир Носик назвал большой потерей смерть Быстрицкой.