Актёр Владимир Носик назвал большой потерей смерть Элины Быстрицкой

Актёр Владимир Носик в беседе с ФАН назвал большой потерей смерть народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

«Я пришёл в тот сезон, когда она уже мало играла. Но мы вместе служили в одном театре 20 с лишним лет. Работать с ней было, с одной стороны, очень трудно, а с другой стороны, прекрасно, потому что те образы, которые она создавала, всегда были очень яркими и интересными», — сказал он.

По его словам, Быстрицкая оставила глубочайший след в советском кинематографе и театре.

Со своей стороны, актёр Василий Лановой отметил, что Быстрицкая принадлежала к великому поколению советских актёров, которые останутся в истории на века.

«Быстрицкая, безусловно, была украшением кинематографа. Я близко не был знаком с ней, но всегда с удовольствием смотрел её фильмы», — цитирует Ланового Nation News.

Ранее сообщалось, что Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище.