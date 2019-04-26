Cranberries выпустили последний альбом в память о Долорес О'Риордан

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Ирландская рок-группа Cranberries выпустила последний альбом под названием In The End, записанный с участием скончавшейся в начале 2018 года солистки коллектива Долорес О'Риордан.
Cranberries выпустили последний альбом в память о Долорес О'Риордан
  • Долорес О'Риордан / © Marc Tirl/dpa
  • globallookpress.com

«In The End выходит сегодня... Прежде всего мы попросим вас вместе с нами поблагодарить Долорес за то, что она оставила нам песни и музыку, которые позволили создать этот альбом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы.

Музыканты также выразили надежду, что поклонникам коллектива понравится пластинка, отметив, что для Cranberries она имеет колоссальное значение.

Долорес О’Риордан умерла 15 января 2018 года в возрасте 46 лет в Лондоне.

Впоследствии сообщалось, что певица утонула в ванной, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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