Cranberries выпустили последний альбом в память о Долорес О'Риордан
- Долорес О'Риордан / © Marc Tirl/dpa
- globallookpress.com
«In The End выходит сегодня... Прежде всего мы попросим вас вместе с нами поблагодарить Долорес за то, что она оставила нам песни и музыку, которые позволили создать этот альбом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы.
Музыканты также выразили надежду, что поклонникам коллектива понравится пластинка, отметив, что для Cranberries она имеет колоссальное значение.
Долорес О’Риордан умерла 15 января 2018 года в возрасте 46 лет в Лондоне.
Впоследствии сообщалось, что певица утонула в ванной, находясь в состоянии алкогольного опьянения.