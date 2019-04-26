Стало известно место прощания с Быстрицкой

Стало известно место прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, сообщает ФАН со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Прощание состоится на большой сцене Малого театра», — заявила она.

Михайлова добавила, что, вероятнее всего, церемония пройдёт в понедельник, 29 апреля.

Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.

Актриса сыграла в культовых советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Всё остаётся людям» и многих других. Быстрицкая служила в Малом театре с 1958 года.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин наградил Элину Быстрицкую орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.