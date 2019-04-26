Стало известно место прощания с Быстрицкой
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- РИА Новости
«Прощание состоится на большой сцене Малого театра», — заявила она.
Михайлова добавила, что, вероятнее всего, церемония пройдёт в понедельник, 29 апреля.
Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Актриса сыграла в культовых советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Всё остаётся людям» и многих других. Быстрицкая служила в Малом театре с 1958 года.
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин наградил Элину Быстрицкую орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.