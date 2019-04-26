Диана Гурцкая поддержала участника проекта «Ты супер!»

Певица Диана Гурцкая поддержала 11-летнего участника международного вокального конкурса «Ты супер!» Даниила Хачатурова из Самары.

Отмечается, что в рамках конкурса мальчик исполнит песню Евгения Мартынова «Лебединая верность».

Гурцкая особо отметила талант и музыкальность конкурсанта, который является выпускником фестиваля певицы «Белая трость».

«Даня — совершенно уникальный ребёнок: многогранный, музыкальный, с широким диапазоном, пишет стихи», — рассказала артистка.

Ранее Юлианна Караулова поддержала 14-летнюю участницу проекта «Ты супер!» Зою Чижову.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ, а также международным информационным агентством Sputnik при поддержке Министерства просвещения России.