Диана Гурцкая поддержала участника проекта «Ты супер!»

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Певица Диана Гурцкая поддержала 11-летнего участника международного вокального конкурса «Ты супер!» Даниила Хачатурова из Самары.
Диана Гурцкая поддержала участника проекта «Ты супер!»
  • © PR НТВ

Отмечается, что в рамках конкурса мальчик исполнит песню Евгения Мартынова «Лебединая верность».

Гурцкая особо отметила талант и музыкальность конкурсанта, который является выпускником фестиваля певицы «Белая трость».

«Даня — совершенно уникальный ребёнок: многогранный, музыкальный, с широким диапазоном, пишет стихи», — рассказала артистка.

Ранее Юлианна Караулова поддержала 14-летнюю участницу проекта «Ты супер!» Зою Чижову.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ, а также международным информационным агентством Sputnik при поддержке Министерства просвещения России.

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