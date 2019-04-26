Диана Гурцкая поддержала участника проекта «Ты супер!»
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Отмечается, что в рамках конкурса мальчик исполнит песню Евгения Мартынова «Лебединая верность».
Гурцкая особо отметила талант и музыкальность конкурсанта, который является выпускником фестиваля певицы «Белая трость».
«Даня — совершенно уникальный ребёнок: многогранный, музыкальный, с широким диапазоном, пишет стихи», — рассказала артистка.
Ранее Юлианна Караулова поддержала 14-летнюю участницу проекта «Ты супер!» Зою Чижову.
Международный вокальный конкурс «Ты супер!» для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ, а также международным информационным агентством Sputnik при поддержке Министерства просвещения России.