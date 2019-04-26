Названы самые счастливые страны мира

Короткая ссылка
Парагвай и Панама признаны странами, в которых проживает самое счастливое население. Соответствующий рейтинг за 2018 год представила компания Gallup.
Названы самые счастливые страны мира
  • Бразильский карнавал / © Александр Краснов
  • РИА Новости

При этом в большинстве стран Латинской Америки отмечен наиболее высокий индекс положительного опыта.

В десятку лучших также вошли Гватемала, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия.

Рейтинг составлен на результатах опроса 151 тыс. человек из 143 стран мира об их позитивных и негативных эмоциях. 

Худшие показатели зафиксированы в странах Африки и Ближнего Востока. Так, самый высокий индекс отрицательного опыта отмечается в Чаде и Нигере.

В конце марта Финляндия была признана самой счастливой страной мира по версии The World Happiness Report.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить