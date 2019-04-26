Названы самые счастливые страны мира

Парагвай и Панама признаны странами, в которых проживает самое счастливое население. Соответствующий рейтинг за 2018 год представила компания Gallup.

При этом в большинстве стран Латинской Америки отмечен наиболее высокий индекс положительного опыта.

В десятку лучших также вошли Гватемала, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия.

Рейтинг составлен на результатах опроса 151 тыс. человек из 143 стран мира об их позитивных и негативных эмоциях.

Худшие показатели зафиксированы в странах Африки и Ближнего Востока. Так, самый высокий индекс отрицательного опыта отмечается в Чаде и Нигере.

В конце марта Финляндия была признана самой счастливой страной мира по версии The World Happiness Report.