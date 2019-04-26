Названы самые счастливые страны мира
- Бразильский карнавал / © Александр Краснов
- РИА Новости
При этом в большинстве стран Латинской Америки отмечен наиболее высокий индекс положительного опыта.
В десятку лучших также вошли Гватемала, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия.
Рейтинг составлен на результатах опроса 151 тыс. человек из 143 стран мира об их позитивных и негативных эмоциях.
Худшие показатели зафиксированы в странах Африки и Ближнего Востока. Так, самый высокий индекс отрицательного опыта отмечается в Чаде и Нигере.
В конце марта Финляндия была признана самой счастливой страной мира по версии The World Happiness Report.