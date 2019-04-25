Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

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Гран-при Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Георгий» получил фильм «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссёра Фархата Шарипова, сообщает РИА Новости.
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
  • РИА Новости

Председатель жюри основного конкурса режиссёр Ким Ки Дук вручил награду Шарипову. Автор «Тренинга личностного роста» отметил, что для него победа стала приятной неожиданностью.

Приз ММКФ за режиссуру получил итальянский режиссёр Валерио Мастандреа за фильм «Она смеётся».

Ранее режиссёр Никита Михалков рассказал, почему многосерийный художественный фильм Ильи Хржановского «Дау» не стали включать в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.

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