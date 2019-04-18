Михалков рассказал, почему «Дау» не покажут на ММКФ

Режиссёр Никита Михалков рассказал, почему многосерийный художественный фильм Ильи Хржановского «Дау» не стали включать в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.

Михалков подчеркнул, что показ в рамках ММКФ был бы проблематичен из-за непростой конструкции проекта.

«Идея заключается в том, что это не просто кино, это перфоманс, условно говоря, внешне и внутренне сложная конструкция. Не нашлось тех, кто бы за это серьёзно ухватился», — пояснил режиссёр в ходе пресс-конференции.

Ранее Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.