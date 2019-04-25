Международный фестиваль фейерверков состоится 17—18 августа в Москве
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В столице ожидают команды из Европы, Азии и Северной Америки. Откроют фестиваль пиротехники из Словакии, победившие в 2018 году.
«Международный фестиваль фейерверков, без сомнения, можно назвать в числе самых ожидаемых и красочных событий лета. Уже в пятый раз он соберёт в Москве лучших пиротехников мира», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
По её словам, программу решили посвятить театральному искусству в связи с тем, что 2019 год объявлен в России Годом театра.
Программа также включает квесты, спортивные мероприятия, семейные игры, мастер-классы, концерты, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее Newinform сообщал, что фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить на 250 площадках в Москве.