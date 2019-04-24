В Московском регионе побит температурный рекорд

Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с РИА Новости заявил, что в среду, 24 апреля, в столичном регионе был установлен новый температурный рекорд.

По его словам, 24 апреля температура воздуха в столице поднялась до +22,3 °С.

«Сегодня был установлен температурный рекорд с начала 2019 года. Впервые температура перешла 20-градусный рубеж — 22,3 °С выше нуля. Завтра мы ожидаем до +23 °С в Москве, до +24 °С по Подмосковью», — рассказал Синенков.

Ранее самым тёплым 24 апреля было в 2012 году, когда температура воздуха составила +21,3 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москву в воскресенье, 28 апреля, придут похолодание и небольшие дожди.

Также портал Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю передавал, что спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в регионе.