Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Красноярском крае

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Красноярском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, в четверг, 25 апреля, на юге Таймырского муниципального района будет сильный западный ветер с порывами до 25 м/с, возможна метель.

Также стало известно, что в Нижнем Тагиле ожидается похолодание. В четверг днём прогнозируют температуру воздуха до +5 °C, ночью — 0 °C, ветер до 11 м/с. Возможен дождь и мокрый снег, передаёт TagilCity.ru со ссылкой на данные Гисметео.

Ранее синоптики пообещали похолодание в Москве к выходным.