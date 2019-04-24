Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Красноярском крае
- РИА Новости
По прогнозу, в четверг, 25 апреля, на юге Таймырского муниципального района будет сильный западный ветер с порывами до 25 м/с, возможна метель.
Также стало известно, что в Нижнем Тагиле ожидается похолодание. В четверг днём прогнозируют температуру воздуха до +5 °C, ночью — 0 °C, ветер до 11 м/с. Возможен дождь и мокрый снег, передаёт TagilCity.ru со ссылкой на данные Гисметео.
Ранее синоптики пообещали похолодание в Москве к выходным.