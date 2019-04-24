В Ижевске объявили пожароопасный сезон с 25 апреля
- РИА Новости
После того как снег полностью растает и до установления устойчивой дождливой погоды горожане, использующие территорию у леса, обязаны очищать местность полосой не менее 10 м от мусора, валежника, сухой травы либо отделять лес минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или другим противопожарным барьером.
«Обращаем внимание собственников земельных участков, граничащих с городскими лесами, о необходимости обязательного выполнения вышеуказанных мероприятий по созданию противопожарных барьеров для предотвращения перехода пожаров в городские леса и обратно», — уточнили в администрации.
По Удмуртии пожароопасный сезон объявлен с 27 апреля.
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