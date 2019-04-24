В концертном зале «Зарядье» прошло первое из серии выступлений Мариинского театра

Мариинский театр при поддержке благотворительного «Фонда Валерия Гергиева» провёл первое из серии выступлений в Московском концертном зале «Зарядье».

23 апреля солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнили его оперу «Млада».

В первых числах мая Мариинский театр представит в «Зарядье» балетную программу. 2 и 3 мая на сцене будет показан балет «Времена года» в постановке Ильи Живого. А 6 и 7 мая перед зрителями выступят участники «Творческой мастерской молодых хореографов» Мариинского театра. В рамках данного проекта начинающим авторам предоставляется полный карт-бланш при создании новых постановок: они могут выбирать музыку, стиль и исполнителей по своему усмотрению. Лучшие работы включаются в репертуар театра.

9 мая любители музыки смогут послушать оперу «Царская невеста». На сцене выступит Хор Приморской сцены Мариинского театра, а за дирижёрским пультом вновь окажется Гергиев.

Самое крупное мероприятие пройдёт 12 мая в рамках закрытия Московского Пасхального фестиваля. В программе значатся музыкальная мистерия «Мученичество святого Себастьяна» французского композитора Клода Дебюсси, а также «Месса поминовения» и «Поэтория» Родиона Щедрина. Читать текст в «Поэтории» будет актёр Сергей Безруков, а дирижировать — Гергиев.

Завершатся выступления Мариинского театра в Зарядье 30 мая концертом Страдивари-ансамбля. Этот коллектив известен тем, что играет на старинных инструментах, созданных мастерами кремонской школы, в том числе Андреа Амати и Антонио Страдивари. В ансамбле состоят лучшие музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра.