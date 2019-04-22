В Петербурге отреставрируют дворец Белосельских-Белозёрских
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«Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России подтвердил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта цокольного этажа здания дворца Белосельских-Белозёрских», — рассказали в пресс-службе указанного ведомства.
Отмечается, что здание было построено в 1800 году семьёй князя Белосельского-Белозёрского. В настоящее время там расположен концертный зал.
Дворец — объект культурного наследия федерального значения.
Ранее НСН передавала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.