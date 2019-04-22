Акцию «Библионочь» в Москве посетили около 72 тысяч человек
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Отмечается, что организаторы мероприятия провели 50 встреч с отечественными и зарубежными писателями. Также состоялись спектакли, концерты, квесты, мастер-классы.
Акцию поддержали более 230 культурных учреждений столицы, уточняет портал мэра и правительства.
Ранее RIA56 передавало, что в «Библионочи» в Оренбургской области приняли участие около 15 тыс. человек. Помощь в организации акции оказали волонтёры — студенты творческих вузов, режиссёры и актёры самодеятельных театров.