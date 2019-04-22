В Москве пройдёт благотворительная акция «Весенняя неделя добра»

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В российской столице пройдёт благотворительная акция «Весенняя неделя добра», сообщает сайт «Москва 24».
В Москве пройдёт благотворительная акция «Весенняя неделя добра»
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Программа включает 822 мероприятия, в том числе ярмарки, выставки, лекции, сбор вещей и подарков для детей-сирот, оказание помощи приютам для животных.

Акцию проводят с 25 апреля по 2 мая в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Как ожидается, её участниками станут более 20 тыс. волонтёров. Присоединиться к ним смогут все желающие.

Завершится «Весенняя неделя добра» фестивалем «Счастье здесь!», передаёт портал мэра и правительства Москвы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде открыли региональный центр развития добровольчества.

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