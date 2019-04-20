Роман Полански попросил суд восстановить его в Американской киноакадемии

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Режиссёр Роман Полански опротестовал решение Академии кинематографических искусств и наук США исключить его из своих рядов. Как сообщил The Hollywood Reporter, адвокат кинематографиста Харлэнд Браун направил соответствующее ходатайство в суд Лос-Анджелеса.

«Решение Академии об исключении (Полански. — RT) не подкреплено выводами и выводы не подкреплены доказательствами», — говорится в ходатайстве.

В мае 2018 года совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США лишил членства в организации режиссёра Романа Полански на фоне сексуальных скандалов.

Полански обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году в доме актёра Джека Николсона.

США безуспешно пытались добиться его экстрадиции, а в декабре 2017 года полиция Лос-Анджелеса начала новое расследование, связанное с Марианной Барнард, которая сообщила, что подверглась домогательствам Полански в десятилетнем возрасте в 1975 году.

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