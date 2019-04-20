Роман Полански попросил суд восстановить его в Американской киноакадемии
«Решение Академии об исключении (Полански. — RT) не подкреплено выводами и выводы не подкреплены доказательствами», — говорится в ходатайстве.
В мае 2018 года совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США лишил членства в организации режиссёра Романа Полански на фоне сексуальных скандалов.
Полански обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году в доме актёра Джека Николсона.
США безуспешно пытались добиться его экстрадиции, а в декабре 2017 года полиция Лос-Анджелеса начала новое расследование, связанное с Марианной Барнард, которая сообщила, что подверглась домогательствам Полански в десятилетнем возрасте в 1975 году.