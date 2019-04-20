Объявлена программа акции «Библионочь» в Ижевске

Стала известна программа акции «Библионочь» в Ижевске, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Среди участников — все республиканские и муниципальные библиотеки.

Самые ранние мероприятия начнутся 10:00 20 апреля в библиотеке имени Юрия Гагарина, самые поздние — в 6:00 21 апреля в библиотеке имени Иосифа Наговицына.

Запланированы лекции, творческие встречи, викторины, мастер-классы, интерактивные игры, квесты, концерты, выставки.

Ранее портал NovostiVolgograda.ru сообщал, что волгоградские библиотеки примут участие в акции «Библионочь».