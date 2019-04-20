Объявлена программа акции «Библионочь» в Ижевске
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Среди участников — все республиканские и муниципальные библиотеки.
Самые ранние мероприятия начнутся 10:00 20 апреля в библиотеке имени Юрия Гагарина, самые поздние — в 6:00 21 апреля в библиотеке имени Иосифа Наговицына.
Запланированы лекции, творческие встречи, викторины, мастер-классы, интерактивные игры, квесты, концерты, выставки.
Ранее портал NovostiVolgograda.ru сообщал, что волгоградские библиотеки примут участие в акции «Библионочь».