Церемония вручения премии «Все цвета джаза» пройдёт 25 мая в Москве

Церемония вручения премии «Все цвета джаза» состоится 25 мая в Москве, сообщает «Утро.ру».

Награды будут вручаться в таких номинациях, как «Музыкант года», «Релиз года», «Открытие года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России».

Своё участие подтвердили проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова Optimystica Orchestra, певица Мариам Мерабова, трубач Вадим Эйленкриг. Завершит торжественную церемонию Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

Ранее американский музыкант Стэнли Кларк рассказал о значении джаза.