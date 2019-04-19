Церемония вручения премии «Все цвета джаза» пройдёт 25 мая в Москве
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Награды будут вручаться в таких номинациях, как «Музыкант года», «Релиз года», «Открытие года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
Своё участие подтвердили проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова Optimystica Orchestra, певица Мариам Мерабова, трубач Вадим Эйленкриг. Завершит торжественную церемонию Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.
Ранее американский музыкант Стэнли Кларк рассказал о значении джаза.