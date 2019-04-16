Американский музыкант Стэнли Кларк рассказал о значении джаза

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Американский музыкант Стэнли Кларк в беседе с газетой «Известия» рассказал о значении джаза.
Американский музыкант Стэнли Кларк рассказал о значении джаза
  • Reuters

«Джаз, будь он традиционный или авангардный, это всего лишь неопределённый термин, обозначающий для каждого своё. Сам джаз явился этому миру благодаря использованию и смешиванию самых разных жанров», — заявил он.

По его словам, другие музыкальные формы находятся под влиянием джаза, и он проник туда настолько глубоко, что ни о какой смерти жанра говорить не приходится.

Как отметил Кларк, если бы ему пришлось тезисно обозначить, что такое джаз, то он бы сказал, что это идеальное сочетание импровизации и технического мастерства.

Ранее «Невские новости» сообщали о международном фестивале «Триумф джаза» в Санкт-Петербурге.

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