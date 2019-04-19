Подруги Цывиной опровергли слухи о проблемах актрисы с алкоголем

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Актриса Ирина Цывина в последнее время не употребляла алкоголь, заявили её подруги Любовь Курьянова и Татьяна Ткаченко.
Подруги Цывиной опровергли слухи о проблемах актрисы с алкоголем
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Как сообщает НСН, близкие Цывиной отметили, что у неё было множество планов на ближайшее будущее.

По словам Курьяновой и Ткаченко, они встречались с актрисой 14 апреля, когда все вместе отмечали день рождения их общей подруги.

«Она не пила в тот день, как и всё время при нас. У неё на следующей неделе должна была быть премьера спектакля. Она была полна планов, она хотела работать, строить школу», — сказали женщины.

Друг Цывиной актёр Денис Сердюков указал, что она в последнее время принимала лекарства, однако объёмы употребляемых препаратов не могли нанести вред её здоровью.

«Она принимала лекарства от сердца, для сна, у неё дома целая аптечка, я называл её «доктор Цывина». Последние два месяца она была свежая, независимая от алкоголя, отказывалась от вина», — отметил он.

Цывина скончалась 18 апреля на 56-м году жизни. Она является вдовой актёра Евгения Евстигнеева. Актриса известна по сериалам «Кадетство», «Ольга» и «Полицейский с Рублёвки».

Согласно сообщениям СМИ, причиной её смерти стала кардиомиопатия. 

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