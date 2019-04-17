В Дни исторического наследия в Москве состоятся более 400 мероприятий

В Дни исторического наследия в Москве запланировано более 400 мероприятий.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В частности, состоятся пешеходные экскурсии, лекции, мастер-классы. Побывать на них можно с 18 апреля по 31 мая.

Как отметил Емельянов, количество памятников, включённых в программу этой весной, выросло в 6,5 раза. Например, появится возможность осмотреть в сопровождении гида Дом Пашкова, особняк Шехтеля на Большой Садовой, гостиницы «Националь», «Украина» и «Ленинградская».

Также планируется провести тематические дни в честь театра, авангарда, ВДНХ, промышленной архитектуры, столичного транспорта.

Ранее «Утро.ру» сообщало о мероприятиях «Московского дня студента».