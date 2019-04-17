Корреспондент Первого канала Илья Костин умер на 40-м году жизни
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«Беда, которая коснулась нас всех на Первом канале. Не стало нашего коллеги, корреспондента Ильи Костина», — говорится в сообщении на сайте.
В пресс-службе выразили соболезнования родным и близким журналиста, назвав его умным, талантливым, интеллигентным, безмерно тактичным и очень тонким человеком.
В своём Facebook Кусов рассказал, что причиной смерти стала онкология.
Илья Костин родился во Владикавказе. Сотрудничал со многими телеканалами, в июне 2003 года пришёл на Первый. Он освещал военные конфликты в Чечне и Ираке, теракты на Дубровке и в московском метро.