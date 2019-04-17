Эксперт прокомментировал ситуацию с восстановлением Нотр-Дама после пожара

Заместитель председателя совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию столицы, академик Академии архитектурного наследия Марк Гурари в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг восстановления Нотр-Дама после пожара.

«Учитывая, что собор Парижской Богоматери строился два века, времени на его восстановление уйдёт много. Нужно будет подбирать материалы, отвечающие сегодняшним пожарным нормам, сегодняшней экологии», — заявил он.

По его словам, не стоит забывать, что материалы должны будут иметь качество той древесины, которая была.

Ещё одним важным моментом Гурари назвал квалификацию реставраторов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении реконструировать собор Парижской Богоматери в течение пяти лет.

Завотделом монументальной скульптуры ГосНИР Елена Антонова в беседе с НСН оценила перспективы реставрации собора Парижской Богоматери после пожара.