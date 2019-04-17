Уровень воды в реке Нице в Свердловской области поднялся на девять сантиметров за сутки

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Уровень воды в реке Нице в районе Ирбита поднялся на 9 см за сутки, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.
Уровень воды в реке Нице в Свердловской области поднялся на девять сантиметров за сутки
  • ©66.mchs.gov.ru

«Уровень воды на 9:00 17 апреля составляет 637 см. Подтоплены придомовые территории у 17 жилых домов, в которых живут 40 человек, в том числе семеро детей, и девять придомовых территорий нежилых домов», — заявил заместитель начальника ведомства Василий Досалиев.

За сутки спасатели вывезли 12 человек, включая четверых детей.

Как отметил Досалиев, сотрудники министерства контролируют ситуацию. Некоторые жители от эвакуации отказались.

Ранее InKazan.ru сообщало, что уровень воды в трёх реках Татарстана вырос более чем на 1,2 метра за сутки.

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