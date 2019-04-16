Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Надеюсь, что вы дали мне это за то, что вам действительно понравился спектакль. Хочется верить», — приводит РИА Новости слова Серебренникова.
Лучшими спектаклями премии «Золотая маска» в драме стали «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» Александринского театра и «Пианисты» новосибирского театра «Глобус».
Ранее сообщалось, что постановка режиссёра Кирилла Серебренникова «Нуреев» в Большом театре стала победителем в номинации «Лучший спектакль в балете».