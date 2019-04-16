Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр

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Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Надеюсь, что вы дали мне это за то, что вам действительно понравился спектакль. Хочется верить», — приводит РИА Новости слова Серебренникова.

Лучшими спектаклями премии «Золотая маска» в драме стали «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» Александринского театра и «Пианисты» новосибирского театра «Глобус».

Ранее сообщалось, что постановка режиссёра Кирилла Серебренникова «Нуреев» в Большом театре стала победителем в номинации «Лучший спектакль в балете».

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