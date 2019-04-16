Французский актёр Биби Насери назвал пожар в Нотр-Даме большим горем для всей страны

Французский актёр Биби Насери, известный по фильму «13-й район», назвал пожар в Нотр-Даме большим горем для всей страны.

«Это настоящий кошмар», — сказал артист в беседе с телеканалом «360».

По его словам, для всех французов собор Парижской Богоматери всегда будет таким же важным символом, как Эйфелева башня, писатель Виктор Гюго и персонажи его романа Квазимодо и Эсмеральда.

В свою очередь, историк архитектуры Сергей Кавтарадзе в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что предстоит огромная реставрационная работа.

«По сути, основные утраты — утраты переделок Виолле-ле-Дюка, то есть XIX века. Всё самое ценное, что создали готические мастера, которое, может, покрылось трещинами, оно под угрозой дальнейшего обрушения, но оно выстояло и стоит», — сказал эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении реконструировать собор Парижской Богоматери в течение пяти лет.