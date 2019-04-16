Французский актёр Биби Насери назвал пожар в Нотр-Даме большим горем для всей страны

Короткая ссылка
Французский актёр Биби Насери, известный по фильму «13-й район», назвал пожар в Нотр-Даме большим горем для всей страны.
Французский актёр Биби Насери назвал пожар в Нотр-Даме большим горем для всей страны
  • Reuters

«Это настоящий кошмар», — сказал артист в беседе с телеканалом «360».

По его словам, для всех французов собор Парижской Богоматери всегда будет таким же важным символом, как Эйфелева башня, писатель Виктор Гюго и персонажи его романа Квазимодо и Эсмеральда.

В свою очередь, историк архитектуры Сергей Кавтарадзе в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что предстоит огромная реставрационная работа.

«По сути, основные утраты — утраты переделок Виолле-ле-Дюка, то есть XIX века. Всё самое ценное, что создали готические мастера, которое, может, покрылось трещинами, оно под угрозой дальнейшего обрушения, но оно выстояло и стоит», — сказал эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении реконструировать собор Парижской Богоматери в течение пяти лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить