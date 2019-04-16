Эксперт оценил работу пожарных при тушении Нотр-Дама

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с телеканалом «Звезда» оценил работу пожарных при тушении собора Парижской Богоматери.

«Любой архитектурный памятник, построенный без учёта нынешних действующих требований... Естественно, очень сложно оперативно там работать было пожарным подразделениям, ничего нельзя сделать», — заявил он.

По его словам, существенные ограничения в возможность работы вносят охранная зона, плотная застройка, припаркованные автомобили.

В свою очередь, художник, искусствовед, член Союза художников России Александр Таиров в беседе с радио Sputnik отметил, что пожар производит ошеломляющее впечатление.

«Собор уцелел при всех революциях и войнах, а тут ни с того ни с сего загорелся», — сказал он.

Как добавил эксперт, для Парижа это событие просто так не пройдёт.

Ранее сообщалось, что французские миллиардеры выделили €300 млн на восстановление Нотр-Дама.