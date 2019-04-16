Эксперт оценил работу пожарных при тушении Нотр-Дама
- Reuters
«Любой архитектурный памятник, построенный без учёта нынешних действующих требований... Естественно, очень сложно оперативно там работать было пожарным подразделениям, ничего нельзя сделать», — заявил он.
По его словам, существенные ограничения в возможность работы вносят охранная зона, плотная застройка, припаркованные автомобили.
В свою очередь, художник, искусствовед, член Союза художников России Александр Таиров в беседе с радио Sputnik отметил, что пожар производит ошеломляющее впечатление.
«Собор уцелел при всех революциях и войнах, а тут ни с того ни с сего загорелся», — сказал он.
Как добавил эксперт, для Парижа это событие просто так не пройдёт.
Ранее сообщалось, что французские миллиардеры выделили €300 млн на восстановление Нотр-Дама.