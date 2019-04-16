Эксперт оценил работу пожарных при тушении Нотр-Дама

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Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с телеканалом «Звезда» оценил работу пожарных при тушении собора Парижской Богоматери.
Эксперт оценил работу пожарных при тушении Нотр-Дама
  • Reuters

«Любой архитектурный памятник, построенный без учёта нынешних действующих требований... Естественно, очень сложно оперативно там работать было пожарным подразделениям, ничего нельзя сделать», — заявил он.

По его словам, существенные ограничения в возможность работы вносят охранная зона, плотная застройка, припаркованные автомобили.

В свою очередь, художник, искусствовед, член Союза художников России Александр Таиров в беседе с радио Sputnik отметил, что пожар производит ошеломляющее впечатление.

«Собор уцелел при всех революциях и войнах, а тут ни с того ни с сего загорелся», — сказал он.

Как добавил эксперт, для Парижа это событие просто так не пройдёт.

Ранее сообщалось, что французские миллиардеры выделили €300 млн на восстановление Нотр-Дама.

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