Фестиваль Дениса Мацуева открылся в Оренбургской области

Открылся всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», сообщает RIA56.

Одним из первых мероприятий стал товарищеский футбольный матч. Команде «Артисты» противостояли «Специалисты», капитаном которых стал врио губернатора Денис Паслер.

«Мы давно знакомы с Денисом Мацуевым, и у нас есть традиция — каждую встречу отмечать на футбольном поле. Сегодняшний матч — не исключение», — заявил Паслер.

Решающий мяч его команда забила на последних секундах второго тайма. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что фестиваль Мацуева покажут онлайн в 12 муниципальных образованиях Оренбуржья.

Интернет-газета «Дни.ру» сообщала о международном фестивале «Виртуозы гитары» в Москве.