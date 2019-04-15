Фестиваль Дениса Мацуева открылся в Оренбургской области

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Открылся всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», сообщает RIA56.
Фестиваль Дениса Мацуева открылся в Оренбургской области
  • РИА Новости

Одним из первых мероприятий стал товарищеский футбольный матч. Команде «Артисты» противостояли «Специалисты», капитаном которых стал врио губернатора Денис Паслер.

«Мы давно знакомы с Денисом Мацуевым, и у нас есть традиция — каждую встречу отмечать на футбольном поле. Сегодняшний матч — не исключение», — заявил Паслер.

Решающий мяч его команда забила на последних секундах второго тайма. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что фестиваль Мацуева покажут онлайн в 12 муниципальных образованиях Оренбуржья.

Интернет-газета «Дни.ру» сообщала о международном фестивале «Виртуозы гитары» в Москве.

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