Фестиваль Дениса Мацуева открылся в Оренбургской области
- РИА Новости
Одним из первых мероприятий стал товарищеский футбольный матч. Команде «Артисты» противостояли «Специалисты», капитаном которых стал врио губернатора Денис Паслер.
«Мы давно знакомы с Денисом Мацуевым, и у нас есть традиция — каждую встречу отмечать на футбольном поле. Сегодняшний матч — не исключение», — заявил Паслер.
Решающий мяч его команда забила на последних секундах второго тайма. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что фестиваль Мацуева покажут онлайн в 12 муниципальных образованиях Оренбуржья.
Интернет-газета «Дни.ру» сообщала о международном фестивале «Виртуозы гитары» в Москве.