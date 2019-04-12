Фестиваль Дениса Мацуева покажут онлайн в 12 муниципальных образованиях Оренбуржья

Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» покажут онлайн в 12 муниципальных образованиях региона, сообщает RIA56.

Виртуальный концертный зал позволит увидеть выступления в режиме реального времени. Онлайн-показы будут вестись в Доме культуры Саракташского района, кинотеатре «Урал» Илекского района, кинотеатре «Восток» Адамовского района, культурно-досуговом центре Александровского района, кинотеатре «Колос» Новосергиевского района.

Кроме того, трансляции запланированы в кинотеатре «Восток» Светлинского района, Доме культуры посёлка Караванный Оренбургского района, Центре культурного развития Соль-Илецкого городского округа, кинотеатре «Юность» Абдулинского городского округа, кинотеатре «Родина» Бугуруслана, кинотеатре «Мир» Орска и кинотеатре «Урал» Медногорска.

Фестиваль откроется 15 апреля.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о международном фестивале «Виртуозы гитары» в Москве.