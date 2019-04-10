Фестиваль «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» откроется 15 апреля

Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» откроется 15 апреля, сообщает RIA56.

Мероприятие состоится в рамках нацпроекта «Культура».

Среди участников — Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева.

В Оренбургской областной филармонии коллектив исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром ре минор и Симфонию №4 ми минор Иоганесса Брамса. Солировать будет основатель и худрук фестиваля — пианист, народный артист России Денис Мацуев.

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